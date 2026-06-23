خلال استقبال وزير التربية التركي يوسف تكين لسفير مصر لدى أنقرة وائل بدوي..

مباحثات تركية مصرية لتعزيز التعاون في المجال التعليمي خلال استقبال وزير التربية التركي يوسف تكين لسفير مصر لدى أنقرة وائل بدوي..

أنقرة/ الأناضول

استقبل وزير التربية التركي يوسف تكين، سفير مصر لدى أنقرة وائل بدوي، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

ووفق بيان صادر الوزارة، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون التعليمي بين تركيا ومصر وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وأكد الجانبان أن الخطوات المزمع اتخاذها ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم، وأن روابط الصداقة والأخوة التاريخية بين البلدين تنعكس إيجابا على التعاون التعليمي.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز المحتوى التعليمي الذي يعكس التاريخ والتراث الثقافي المشترك بين البلدين.

وشدد تكين على الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا لتطوير التعاون التعليمي مع مصر، فيما أعرب بدوي عن ارتياحه للدور الذي تؤديه الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين في تعزيز العلاقات التعليمية.

