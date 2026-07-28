في تدوينة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن اللقاء مع نظيره السوداني محيي الدين سالم في أنقرة..

مباحثات تركية سودانية لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري في تدوينة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن اللقاء مع نظيره السوداني محيي الدين سالم في أنقرة..

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إنه بحث مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية للعلاقات بين تركيا والسودان.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية بشأن اللقاء مع نظيره السوداني في أنقرة.

وقال فيدان: "استقبلنا اليوم في أنقرة وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، الأخ العزيز محيي الدين سالم. وخلال مباحثاتنا، تناولنا بشكل شامل الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية للعلاقات بين تركيا والسودان".

وأكد أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان، كما ستستمر في تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشقاء السودانيين، ومواصلة المساعدات التنموية في إطار عملية إعادة إعمار السودان.

وذكر فيدان أنه أجرى مشاورات موسعة بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في القرن الإفريقي، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأمن العالمي.

وأضاف "سنواصل التزامنا بموقفنا المبدئي الداعم للحفاظ على استقلال السودان وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وسنمضي قدما في تعميق علاقاتنا الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل ومبدأ الشراكة المتكافئة، انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بلدينا".