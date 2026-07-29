مباحثات تركية سودانية حول سبل تطوير العلاقات

أنقرة/ الأناضول

التقى كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغاتاي قليتش، مع أمجد فريد الطيب، مستشار الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني.

وقال تشاغاتاي قليتش، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، إنه استقبل الطيب، والوفد المرافق له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن اللقاء تناول بشكل شامل سبل تطوير العلاقات بين تركيا والسودان، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية والقضايا المدرجة على جدول الأعمال المشترك بين البلدين.

وأشار تشاغاتاي قليتش، إلى أنه تم التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون العميقة بين البلدين.

وأضاف: "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإرساء السلام والأمن والاستقرار الدائم في البلاد، لا يمثل أهمية للسودان فحسب، بل يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل استقرار المنطقة ورفاهها".

وختم: "تركيا مستعدة لدعم جميع الجهود البناءة التي ستُبذل في هذا الاتجاه والمساهمة فيها".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليونا آخرين.