مباحثات تركية سعودية للتعاون بمجال الأمن وإدارة الكوارث تدوينة لوزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي حول لقائه بالسفير السعودي فهد بن أسعد أبو النصر، في أنقرة

أنقرة / الأناضول

بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي مع السفير السعودي لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر التعاون بمجالات الأمن وإدارة الكوارث والهجرة.

جاء ذلك وفق تدوينة نشرها الوزير تشيفتشي الجمعة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقائه بالسفير أبو النصر.

وقال تشيفتشي إنه بحث مع السفير السعودي التطورات الإقليمية والتعاون الأمني وإدارة الكوارث وقضايا الهجرة.

وأضاف: "في تركيا لا نرى أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة منفصل عنا، وأكدنا مجددا عزمنا على التحرك جنبا إلى جنب مع المملكة لحل القضايا الإقليمية".



وأردف قائلا: "نسأل الله أن يديم وحدة العالم الإسلامي، وأن يرزق منطقتنا السلام والأمن والطمأنينة".