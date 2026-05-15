مباحثات إماراتية هندية لتعزيز التعاون في الطاقة والتكنولوجيا خلال لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل إلى العاصمة أبو ظبي في زيارة رسمية غير محددة المدة..

إسطنبول / الأناضول

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الجمعة، في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام، لاسيما في المجالات التنموية وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا.

وقال رئيس الإمارات في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن مباحثاته مع مودي تناولت "العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند، والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا".

وأضاف أن البلدين يرتبطان بـ"علاقة تحالف قوية وشراكة استراتيجية واقتصادية نوعية".

وتابع: "وبفضل إرادتهما المشتركة يسيران بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف هذه الشراكة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل مودي إلى العاصمة أبوظبي في زيارة رسمية غير محددة المدة، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت الإمارات والهند، خلال زيارة بن زايد إلى نيودلهي "خطاب نوايا" لشراكة استراتيجية في المجال الدفاعي بين البلدين.