مباحثات أردنية أمريكية لمعالجة تداعيات التصعيد في المنطقة

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول



بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، معالجة الانعكاسات الإقليمية والدولية جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع روبيو، مساء الجمعة، وفق بيان للخارجية الأردنية، السبت.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا "تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المستهدفة لإنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين".

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، قبل الإعلان لاحقا عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.