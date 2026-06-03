مايو الأكثر دموية في 2026.. إسرائيل تقتل 119 فلسطينيا بينهم 19 طفلا

غزة/ الأناضول

**وزارة الصحة بغزة قالت:

النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30 بالمئة من إجمالي القتلى خلال الشهر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن شهر مايو/ أيار الماضي شهد مقتل 119 فلسطينيا بينهم 19 طفلا، في أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع عام 2026.

جاء ذلك وفق إحصاء نشرته الوزارة الثلاثاء، حول أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "سجل شهر مايو الماضي استشهاد 119 مواطنا، وهو أعلى عدد من الشهداء يُسجل منذ بداية العام الجاري".

وأضافت أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30 بالمئة من إجمالي القتلى خلال الشهر، موضحة أن من بين الضحايا 19 طفلا بنسبة 16 بالمئة، و10 سيدات بنسبة 8.5 بالمئة.

وبحسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة، قتلت إسرائيل 517 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري.

كما بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 933، جراء خروقات إسرائيلية متواصلة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.