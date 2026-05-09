ماكرون يصل مصر في مستهل جولة إفريقية كان في استقباله الرئيس المصري، وفق إعلام محلي بينه "القناة الأولى" الرسمية

القاهرة / الأناضول

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى مدينة الإسكندرية شمالي مصر، في مستهل جولة بإفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية منها "القناة الأولى" الرسمية، بأن ماكرون "وصل الإسكندرية وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتة إلى أنهما "سيشهدان افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، شمالي البلاد".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي "سيشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة".

يشار إلى أن جامعة سنجور تأسست عام 1990 في الإسكندرية، وتعد إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وسميت تيمنا بالرئيس والشاعر السنغالي ليوبولد سنجور، وتركز على تقديم برامج ماجستير متخصصة في مجالات التنمية والصحة والبيئة والثقافة والإدارة والتعليم لتأهيل الكوادر الإفريقية.

ووفقا لبيان سابق لقصر الإليزيه، يتوجه ماكرون إلى الإسكندرية السبت، في مستهل جولة إفريقية، وسيلتقي السيسي "لتعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين فرنسا ومصر" وبحث "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط".

وسيفتتح الزعيمان الحرم الجامعي الجديد "العصري" لجامعة سنجور الفرنكوفونية في برج العرب، ومن المقرر أن يزور ماكرون والسيسي قلعة قايتباي التي تعود للقرن الخامس عشر والمشيدة على أنقاص منارة الإسكندرية القديمة، وفق المصدر الفرنسي ذاته.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي سيتوجه الأحد، إلى نيروبي للقاء نظيره الكيني وليام روتو، وعلى جدول أعمالهما توقيع اتفاقيات ثنائية، من بينها اتفاقيات بين شركات من كلا البلدين.

والاثنين والثلاثاء يترأس ماكرون وروتو قمة إفريقية فرنسية تحمل اسم "إفريقيا إلى الأمام"، وهي الأولى التي يحضرها قادة من القارة السمراء منذ تولي ماكرون السلطة عام 2017، وفق البيان.

وأشار البيان، إلى أن ماكرون يختتم جولته الأربعاء، في أديس أبابا بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وحضور اجتماع بمقر الاتحاد الإفريقي "يركز على تعزيز الاستجابات المشتركة لقضايا السلام والأمن".