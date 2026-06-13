مؤسسة فلسطينية: إجراءات مهينة بسجن إسرائيلي خلال لقاء الأسرى بمحاميهم

رام الله / الأناضول

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان:

- إدارة سجن عوفر قلّصت مدة اللقاءات القانونية إلى دقائق معدودة

- سلطات السجن الإسرائيلي أضاف كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاءات القانونية

- تجدد انتشار مرض الجرب وظهور علامات الهزال الشديد وسط الأسرى

كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، السبت، عن استحداث إدارة سجن عوفر الإسرائيلي إجراءات "مشددة ومهينة" بحق الأسرى خلال نقلهم للقاء المحامين.

وقال المكتب (غير حكومي)، في بيان، إن "إدارة سجن عوفر استحدثت إجراءات مشددة ومهينة بحق الأسرى الفلسطينيين خلال نقلهم للقاء المحامين، شملت تقليص مدة اللقاءات القانونية إلى دقائق معدودة".

وأضاف أن الإجراءات اشتملت أيضاً على "إضافة كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاءات القانونية في تصعيد للانتهاكات بحق الأسرى".

ومن ناحية أخرى، حذر المكتب من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى في السجن ذاته مع تجدد انتشار مرض الجرب وظهور علامات الهزال والضعف الشديد عليهم، في ظل تفاقم الظروف المعيشية والصحية داخل السجن.

وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون، خلال عمليات النقل داخل السجن، للتقييد المستمر والصراخ والمعاملة المهينة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى فتح تحقيق دولي في "الانتهاكات المتصاعدة" داخل سجن عوفر ومحاسبة المسؤولين عنها.

ومنذ تولي وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مهامه نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا ملحوظا، نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.​​​​​​​

كذلك شهدت مراكز الاحتجاز العسكرية، التي تضم في الأساس أسرى فلسطينيين من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمليات تعذيب مروعة، وفق تقارير عبرية.

ووقعت أبرز هذه الحوادث التي كشفها الإعلام، في يوليو/ تموز 2024، حينما عذّب جنود إسرائيليون أسيرا فلسطينيا بمعتقل "سدي تيمان"، سيء الصيت في النقب (جنوب) ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم، فيما تم تسريب الفيديو في أغسطس/آب 2025 بالقناة 12 العبرية، ما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.