ليبيا والنيجر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول



وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية والنيجر، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، ضمن زيارة رسمية يجريها رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، إلى العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، التقيا رئيس الوزراء النيجري والوفد المرافق له في طرابلس.

وأضافت أن اللقاء بحث "تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والنيجر بما يخدم مصالح البلدين"، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وسبل تطوير التعاون في هذا المجال.

وذكرت الوزارة أن اللقاء شهد "توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين واعتبارها أساسا لبداية التعاون والعمل المشترك".

كما اتفق الجانبان على "تحديث نقطة اتصال لبدء التنسيق بين الجانبين من خلال تفعيل أعمال اللجنة العليا الليبية ـ النيجرية"، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

والاثنين، بدأ رئيس الوزراء النيجري زيارة رسمية إلى طرابلس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان سابق لحكومة الوحدة الوطنية.

وخلال الزيارة، بحث زين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ودعم مشاريع الربط الإقليمي والبنية التحتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2021، اتفق الدبيبة والرئيس النيجري آنذاك محمد بازوم على تشكيل اللجنة العليا الليبية ـ النيجرية خلال زيارة أجراها رئيس الحكومة الليبية إلى العاصمة نيامي.

وشهدت تلك الزيارة مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون التجاري.