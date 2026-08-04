تشهد مدينتا الزاوية وصرمان غربي ليبيا، الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفرار سجناء.

ليبيا.. قتلى في اشتباكات بالزاوية وصرمان وفرار سجناء تشهد مدينتا الزاوية وصرمان غربي ليبيا، الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفرار سجناء.

طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول

- الهلال الأحمر في مدينة صرمان رفع درجة الاستعداد القصوى وناشد أطراف النزاع فتح ممرات إنسانية آمنة

- جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الزاوية حذر مرتادي الطريق الساحلي من أنه غير آمن لوجود اشتباكات مسلحة

تشهد مدينتا الزاوية وصرمان غربي ليبيا، الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفرار سجناء.

ولم تتضح رسميًا حتى الآن حصيلة الضحايا أو أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها منذ فجر الثلاثاء.

وأفادت قناة "ليبيا الأحرار" بأن المواجهات أسفرت عن "قتلى وجرحى بين مجموعات مسلحة في طريق مصيف صرمان"، على بعد نحو 60 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن فرع الهلال الأحمر في صرمان، عبر بيان، رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ التابعة له.

وناشد الأطراف المتنازعة "فتح ممرات إنسانية آمنة لضمان حرية حركة فرق الطوارئ".

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تُظهر فرار سجناء من سجن في صرمان، وسط اشتباكات وإطلاق نار عشوائي في محيط السجن.

ودعت بلدية صرمان في بيان المواطنين إلى "الالتزام بالبقاء في أماكن وجودهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات".

وأعلنت تعليق العمل في جميع الإدارات والمرافق التابعة لها، واعتبار الثلاثاء عطلة استثنائية، حفاظًا على سلامة الموظفين والمواطنين.

وفي مدينة الزاوية، على بعد نحو 42 كيلومترا غرب طرابلس، حذر جهاز الإسعاف والطوارئ، في بيان، مرتادي الطريق الساحلي من أن الطريق "غير آمن نتيجة وجود اشتباكات مسلحة بالمنطقة".

كما دعت شركة الزاوية لتكرير النفط، عبر بيان، موظفيها في المناطق غير الآمنة إلى عدم الحضور إلى مقر العمل بسبب الاشتباكات، واعتبار الثلاثاء إجازة طارئة لهم.

وسبق أن شهدت الزاوية خلال الأشهر الماضية مواجهات مسلحة خلفت قتلى وجرحى وأضرارا طالت منشآت حيوية.

وتكتسب المدينة أهمية استراتيجية واقتصادية لوقوعها على الساحل واحتضانها مصفاة الزاوية ومنشآت نفطية أخرى، وأي توتر أمني فيها يؤثر في حركة النقل وإمدادات الوقود والطاقة.

ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي الذي حكم البلاد بين عامي 1969 و2011.

وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، أولاهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي معترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، وتدير مناطق غربي البلاد.

أما الثانية، فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

ومنذ سنوات، تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودا لمعالجة خلافات مزمنة بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات في البلد الغني بالنفط والغاز.