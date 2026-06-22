ليبيا.. غالبية نواب البرلمان يرحبون بالمبادرة الأمريكية لتوحيد الحكومة

معتز ونيس/ الأناضول



أعلن 104 أعضاء في مجلس النواب الليبي ترحيبهم بالمبادرة الأمريكية المقدمة من مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس، لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

وأعلن النواب مواقفهم بشأن ما يتداول منذ أشهر عن وجود مبادرة أمريكية لحل الأزمة الليبية، في بيانين منفصلين، الأول صدر السبت عن 47 نائبا والثاني الاثنين عن 57 نائبا.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب الليبي 200 مقعد، لكن عدد الأعضاء الحاليين 155 عضوا تقريبا، وذلك بسبب عدم انتخاب نواب في بعض المدن جراء أوضاع ميدانية، وكذلك وفاة عدد منهم واستقالة وإسقاط عضوية آخرين.

ووفق تقارير متداولة، فإن المبادرة الأمريكية تقوم على دمج حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، على أن يشكل مجلس رئاسي جديد برئاسة نائب القائد العام لقوات الجيش في الشرق صدام حفتر.

وأكد النواب، في بياناتهم، دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.

وأوضحوا أن المبادرة الأمريكية تمثل خطوة يمكن البناء عليها لدفع العملية السياسية نحو الأمام، مشددين على أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وصولًا إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

والأحد، أصدرت المجالس البلدية لمدن بنغازي وقمينس والأبيار والبيضاء وشات والقبة وسوسة والأبرق ووردامة والقيقب (شرق) وسرت وهراوة والسدرة (وسط) وسبها وبراك الشاطيء وإدري وبرقن والقرضة (جنوب) بيانات مصورة تلاها عمداؤها أعلنوا فيها تأييد مبادرة مسعد بولس.

كما صدرت بيانات مماثلة عن بلديات مدن الكفرة (جنوب شرق) وأوباري والغريقة وجرمة وقراقرة والوادي الشرقي وبنت بية والرقيبة ومرزق وتراغن ووادي عتبه والقطرون وتيجرهي وزويلة الشرقية والجوف الغربي (جنوب غرب).

والخميس، أصدرت قيادة قوات الجيش في شرق ليبيا بيانا أعلنت فيه "استعدادها للانخراط المباشر في عملية تفاوضية حول مبادرة مسعد بولس لاستكمال تفاصيلها والوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق المصلحة العليا للبلاد وترسم خارطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

من جانبه، رحب مستشار الرئيس الأمريكي بولس بإعلان قيادة قوات الجيش في شرق ليبيا استعدادها للانخراط في مفاوضات بشأن "مبادرة أمريكية" .

وقال بولس، في بيان نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الجمعة كأول إفصاح أمريكي رسمي حول ما يتداول عن المبادرة: "الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الجهات الليبية الفاعلة وبعثة الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لمساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد أعلنا رفضهما لـ"المبادرة الأمريكية" في بيانات سابقة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة تكالة ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، في بيان مشترك الخميس، الاتفاق على خريطة طريق جديدة تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير/ شباط 2027، وتشكيل لجنة عليا للإشراف عليها، لكن الخطوة لم تلاق تأييدا من أي من الجهات أو المؤسسات أو الكيانات الليبية.

وحاليا تعيش ليبيا في صراع بين حكومتين الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير كامل الغرب الليبي.

والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ومنذ سنوات تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل أزمة ذلك صراع بين الحكومتين.