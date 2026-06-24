ليبيا.. حكومة البرلمان تحظر دخول مواطني 4 دول عربية وإفريقية

معتز ونيس/ الأناضول

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الثلاثاء، قراراً يقضي بحظر دخول مواطني 4 دول عربية وإفريقية إلى الأراضي الليبية.

جاء ذلك وفق ما نشرته صفحة "منصتنا" الرسمية عبر موقع "فيسبوك".

ونص القرار على منع دخول رعايا دول السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

واستثنى القرار من هذا الحظر أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا، وأفراد أسرهم المشمولين بامتيازاتهم الدبلوماسية.

كما استثنى العاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الجهة المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.

وكلف حماد وزارة الداخلية بالتنسيق والبدء الفوري في تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل كل من يحملون تلك الجنسيات وغير الحاصلين على إقامة سارية المفعول.

ولم يوضح رئيس الحكومة أسباب هذا القرار، غير أن مناطق سيطرته في شرق وجنوب البلاد شهدت خلال الأسابيع الماضية حملات أمنية موسعة تستهدف إنهاء وجود المهاجرين غير النظاميين.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود ملايين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب واستغلال حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد.