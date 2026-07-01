بعد توقف لسنوات، وفق بيان للسفارة المصرية لدى ليبيا

ليبيا.. تشغيل تجريبي للقسم القنصلي المصري بطرابلس في 12 يوليو بعد توقف لسنوات، وفق بيان للسفارة المصرية لدى ليبيا

طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول

أعلنت السفارة المصرية لدى ليبيا، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للقسم القنصلي بالعاصمة طرابلس في 12 يوليو/ تموز 2026، بعد توقف استمر سنوات.

وقالت السفارة، في بيان، إن التشغيل التجريبي للقسم القنصلي سيبدأ اعتبارا من 12 يوليو 2026، لاستقبال أبناء الجالية المصرية والمراجعين.

وأضافت أن استقبال المراجعين في المقر الجديد للقسم القنصلي بطرابلس سيتم وفق نظام الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني.

وكانت السفارة المصرية أغلقت أبوابها في طرابلس مطلع عام 2014، عقب اقتحام مقرها من قبل مسلحين وتدهور الأوضاع الأمنية، قبل أن تستأنف حضورها الدبلوماسي في العاصمة الليبية عام 2021.

وخلال سنوات الإغلاق وما تلتها، قدمت مصر خدمات قنصلية لمواطنيها في ليبيا عبر ترتيبات بديلة، بينها السفارة المصرية في تونس وبعثات قنصلية متنقلة، فيما يمثل التشغيل التجريبي للقسم القنصلي بطرابلس خطوة نحو استعادة الخدمات بشكل مباشر ومنتظم.

وتشهد العلاقات الليبية ـ المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مشاركة شركات مصرية في تنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا، بينها مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس.

وتعاني ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، فيما تواصل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الانقسام القائم في البلاد.