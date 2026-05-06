ليبيا تتبرع بـ 60 كتابا لـ"مكتبة الأمة" التركية

طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

تسلمت سفارة تركيا في طرابلس، الثلاثاء، 60 كتابا حول تاريخ وثقافة الحياة في ليبيا، تبرعت بها حكومة الوحدة الوطنية الليبية لصالح "مكتبة الأمة" برئاسة الجمهورية التركية.

وقالت السفارة التركية، في بيان، إنها تسلمت " 60 كتابا حول تاريخ وثقافة والحياة الاجتماعية لليبيا، تم التبرع بها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية لصالح مكتبة الأمة برئاسة جمهوريتنا"، دون إضافة تفاصيل.

بدورها أوضحت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، أن هذا التعاون الثقافي يأتي تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الجانبيين على تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بما يسهم في التعريف بالموروث الثقافي والفكري الليبي داخل المؤسسات الثقافية التركية.

وجرت مراسم التسليم بديوان الوزارة بين مدير إدارة الإعلام الخارجي بدر شنيبه، ونائب السفير التركي لدى ليبيا إلكه تانلاي، بحضور رئيس قسم الشؤون الصحفية والإعلامية بإدارة الإعلام الخارجي في ليبيا أسامة الصادق، ورئيس قسم وسط غرب آسيا بإدارة شؤون آسيا وأستراليا في الخارجية الليبية عامر ابريدان، والمكلف بمتابعة العلاقات الليبية التركية بإدارة شؤون آسيا وأستراليا محمد العزيبي، وفق البيان.

وتحظى تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، وتجمع بينهما العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية.