ليبيا.. انطلاق انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بمشاركة 5 مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي محمد تكالة وسلفه عبد الرحمن السويحلي بعد انسحاب مرشح قبيل بدء جلسة الانتخاب..

طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول

انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، وسط تنافس بين خمسة مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، وسلفه عبد الرحمن السويحلي.

وقال مراسل الأناضول إن 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أبرزهم الرئيس الحالي محمد تكالة، وسلفه عبد الرحمن السويحلي، إلى جانب الأعضاء أبو القاسم قزيط، وصلاح ميتو، ومصطفى التريكي.

وكان من المقرر أن يخوض الانتخابات 6 مرشحين، قبل أن يعلن أحمد يعقوب انسحابه، ليقتصر السباق على خمسة.

وتعد هذه الدورة الحادية عشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، فيما تمتد ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عامًا واحدًا يبدأ من تاريخ انتخابهم.

ويعد المجلس أحد الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015، ويتولى دورًا استشاريًا في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين والمسائل الدستورية.

كما يشارك في التوافق مع مجلس النواب حول شاغلي المناصب السيادية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالقاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية، ما يجعله طرفًا رئيسيًا في مسار العملية السياسية في ليبيا.

يتبع //