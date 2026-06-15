ليبيا.. الدبيبة ورئيس حكومة النيجر يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

معتز ونيس/ الأناضول

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، مع رئيس حكومة النيجير علي الأمين زين، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والتنسيق بشأن أمن الحدود.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة للزين، في العاصمة الليبية طرابلس، وفق بيان لحكومة الوحدة لم يحدد موعد وصول المسؤول النيجري أو مدة الزيارة.

وقال البيان، إن الجانبين بحثا سبل "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ودعم مشاريع الربط الإقليمي والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما تناولا "عددا من القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يدعم الاستقرار في المنطقة ".

واتفقا على "تفعيل أعمال اللجنة العليا الليبية-النيجيرية المشتركة (دون تحديد جدول زمني)، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين، لدفع مسارات التعاون المشترك، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الاهتمام المتبادل".

ونقل البيان عن الدبية تأكيده "حرص ليبيا على دعم جمهورية النيجر، وتعزيز التعاون الثنائي معها، انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2021، اتفق الدبيبة مع رئيس النيجر السابق محمد بازوم على "تشكيل اللجنة العليا الليبية-النيجرية" خلال زيارة المسؤول الليبي إلى العاصمة نيامي.



وتأتي زيارة اليوم في وقت تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.