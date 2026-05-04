لليوم الثالث.. استمرار البحث عن جنديين أمريكيين مفقودين جنوب المغرب عمليات البحث عنهما مستمرة منذ السبت قرب مدينة طانطان، وفق مسؤول في البنتاغون للأناضول..

الرباط / الأناضول



تواصل عناصر الجيشين المغربي والأمريكي، الاثنين، عملية البحث عن جنديين أمريكيين مفقودين في جنوب المغرب، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

والأحد، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب.

بدوره، أعلن الجيش المغربي أن فقدان الجنديين وقع نحو الساعة التاسعة مساء السبت (20:00 تغ)، قرب منحدر في رأس درعة بمنطقة طانطان.

والاثنين، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للأناضول، إن "عملية البحث عن المفقودين مستمرة، وينصب تركيزنا على العثور على الجنديين".

وتابع المسؤول الأمريكي: "تشير التقارير الأولية إلى أن الجنديين قد يكونان سقطا في المحيط".

وزاد: "تشمل جهود البحث متعددة الجنسيات، فرقا برية ووسائل جوية وعناصر بحرية من القوات المسلحة الملكية المغربية، والقوات المسلحة الأمريكية، إلى جانب مشاركين آخرين في مناورات الأسد الإفريقي".

وأوضح أن "الوسائل المستخدمة تشمل مروحيات مغربية من طراز SA-330 بوما وAS332 سوبر بوما، ومروحية أمريكية من طراز CH-47 شينوك، وأنظمة طائرات بدون طيار مغربية وأمريكية، وسفينة دعم لوجستي أمريكية، وفرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية".

وكان الجيش المغربي أعلن، الاثنين الماضي، انطلاق الدورة الـ22 من مناورات "الأسد الإفريقي"، التي تستمر حتى 8 مايو/ أيار المقبل، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

ويعد تمرين "الأسد الإفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وينظم بشكل مشترك بين المغرب والولايات المتحدة، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.

وفي 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.