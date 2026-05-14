لكسر حصار غزة.. "أسطول الصمود" يبحر من مرمريس التركية

موغلا / الأناضول

أبحر "أسطول الصمود العالمي" الخميس، من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة.

وأجرى الناشطون الذين استكملوا استعداداتهم اللوجستية في مرمريس، اجتماعا تقنيا مع قادة القوارب قبيل انطلاق الرحلة.

وعقب الاجتماع، أبحر قسم من القوارب من منطقة آقطاش، فيما انطلق القسم الآخر من مرسى ألباتروس.

ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة "أسطول الصمود العالمي" بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.

كما شارك رئيس اتحاد نقابات العمال التركي محمود أرسلان في إحدى سفن الأسطول.

وكان الجيش الإسرائيلي شن في 29 أبريل/ نيسان هجومًا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنًا تابعة لـ"أسطول الصمود" الذي ضم 345 مشاركًا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واحتجزت إسرائيل 21 قاربًا وعلى متنها نحو 175 ناشطًا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني لا سيما بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.