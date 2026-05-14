لرفعه علم فلسطين.. كاتس يهاجم لامين يامال ويحرض عليه برشلونة وزير الدفاع الإسرائيلي ادعى أن نجم الفريق الإسباني "اختار التحريض ضد إسرائيل ونشر الكراهية"

القدس / الأناضول

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، لاعب فريق برشلونة لامين يامال، على خلفية رفعه علم فلسطين خلال احتفالات التتويج ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحرض عليه ناديه.

والأحد، لوح يامال (18 عاما) بعلم فلسطين في موكب فريقه الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة، ما أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطين عبر منصة إنستغرام، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

وادعى كاتس عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "لامين يامال اختار التحريض ضد إسرائيل ونشر الكراهية".

وتابع: "لن أصمت أمام التحريض ضد إسرائيل واليهود".

وأضاف: "أتوقع من نادٍ كبير ومحترم مثل نادي برشلونة أن يتبرأ من هذه الأمور، وأن يوضح بجلاء لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض على الإرهاب ودعمه"، وفقا لزعمه.

والثلاثاء، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن يامال، وقال ردا على أسئلة خلال مؤتمر صحفي إن "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين".

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض قيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي أنحاء العالم تصاعد التعاطف مع الشعب الفلسطيني والغضب من جرائم إسرائيل منذ أن بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومساء الثلاثاء، وجّه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة شكر إلى يامال، لتضامنه مع قضية فلسطين ورفعه علمها.

ومقابل الإشادات، أثار يامال موجة تفاعل غاضبة داخل الأوساط الإسرائيلية عبَّر عنها ناشطون وصحفيون ومشجعو كرة قدم عبر منصات التواصل.

ويُعد يامال من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسبق أن أعرب في أكثر من مناسبة عن دعمه لقضايا إنسانية.

وحقق ثلاثة ألقاب بالدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق الأول لبرشلونة في أبريل/ نيسان 2023، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة.