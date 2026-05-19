لجنة كسر حصار غزة: إسرائيل اختطفت عشرات المواطنين من 40 دولة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، الثلاثاء، أن إسرائيل اختطفت من المياه الدولية عشرات المواطنين من أكثر من 40 دولة، مطالبة العالم بالتحرك لوضع حد "لدولة الاحتلال التي سرقت أرض فلسطين".

وقالت اللجنة بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إسرائيل تختطف حاليا عشرات المواطنين من 40 دولة. اختطفتهم من المياه الدولية".

وأضافت: "على هذه الدول أن تقف موقفا قويا وحازما أولا لحماية سيادتها ومواطنيها، وثانيا لمواجهة انتهاك القانون الدولي الذي يجرّم الإبادة والحصار والتعدي على حرية الملاحة"

وطالبت اللجنة العالم بـ"وضع حد لدولة الاحتلال التي سرقت أرض فلسطين".

