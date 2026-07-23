لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن الجدول الزمني للانتخابات التشريعية

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الخميس، الجدول الزمني للمواعيد القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن وأحكام قانون الانتخابات العامة.

وقالت اللجنة في بيان إن مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية ستفتح أبوابها اعتبارا من صباح السبت 15 أغسطس/ آب المقبل، ولمدة خمسة أيام، حتى مساء الأربعاء 19 من الشهر ذاته.

وأضافت أن باب الترشح للانتخابات سيفتح صباح السبت 26 سبتمبر/ أيلول ويستمر 12 يوما، حتى مساء الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضحت أن الدعاية الانتخابية ستبدأ الجمعة 6 نوفمبر، وتستمر 21 يوما، على أن يتوقف النشاط الدعائي مع بدء فترة الصمت الانتخابي، الجمعة 27 من الشهر ذاته.

وبحسب اللجنة، سيُجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن الخميس 26 نوفمبر، فيما يُجرى الاقتراع العام السبت 28 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن النتائج الأولية ستُعلن خلال 24 ساعة من إعدادها، بينما ستُنشر النتائج النهائية خلال أسبوعين من يوم الاقتراع، بعد استكمال إجراءات الطعون القانونية.

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه السبت 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر عباس قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة، وتضمن رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وتقليص نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.

وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدر عباس قرارا بحله بالعام 2018، بينما أُجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ العام 2007، إذ تدير حركة "حماس" قطاع غزة منذ ذلك التاريخ، فيما تتولى حكومة شكلتها حركة "فتح" إدارة شؤون الضفة الغربية.

ومن المقرر، وفق المرسوم الرئاسي، إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام 2027.