لتطوير التعاون العسكري.. سفينة حربية تركية تزور اللاذقية في 11 مايو الجاري، بحسب متحدث وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة الحربية "تي سي جي ملتم" ستجري زيارة إلى ميناء اللاذقية السوري في 11 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة زكي أق تورك، الخميس، خلال إحاطة إعلامية علي هامش معرض ساها 2026 للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء بإسطنبول .

وأوضح أق تورك أن الزيارة تأتي بهدف تطوير التعاون العسكري بين تركيا وسوريا وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية.

وقال: "ستقوم سفينة تي سي جي ملتم بأول زيارة لها إلى ميناء اللاذقية في سوريا يوم 11 مايو".

وأضاف: "سيزور وفد من قيادة القوات البحرية مؤسسات التدريب العسكري الموجودة في اللاذقية".