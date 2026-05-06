لبنان.. 9 قتلى و6 مصابين وتضرر مدرسة بغارات إسرائيلية بين المصابين 3 مسعفين في غارات استهدفت عدة بلدات شرقي وجنوبي لبنان

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قتل 9 أشخاص وأصيب 6 آخرون بينهم ثلاثة مسعفين، الأربعاء، إثر غارات جوية إسرائيلية وقصف بالفوسفور على بلدات في شرقي وجنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن فرق الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" (تابعة لحزب الله) تمكنت من سحب جثماني قتيلين بعد استهداف سيارتهما بمسيرة إسرائيلية على طريق عام بلدتي زوطر الشرقية - ميفدون جنوبي البلاد.

وأوضحت أن شخصين آخرين قتلا في غارة إسرائيلية استهدفت منزل رئيس المجلس البلدي في بلدة زلايا بالبقاع الغربي (شرق)، وما يزال رفع الأنقاض مستمرا.

ولاحقا، أفادت الوكالة بأن "الحصيلة النهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة زلايا وصلت إلى "أربعة شهداء وثلاثة جرحى".

وأضافت أن مسيّرات إسرائيلية أغارت 4 مرات صباحا على بلدة ميفدون بمحافظة النبطية جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.

وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية على بلدة عدشيت بالنبطية، أسفرت عن مقتل شخص، ما يرفع حصيلة القتلى منذ فجر الأربعاء، إلى تسعة.

وفي السياق، شن مقاتلة إسرائيلية غارة على بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل (جنوب)، فيما جرى شن غارة جوية على حي المشاع في بلدة المنصوري (جنوب).

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، غارة على دفعتين مستهدفا منطقة كفرجوز بالنبطية، حيث دمر مبنى سكنيا وتجاريا وألحق أضرارا كبيرة بحي كامل في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن غارة استهدفت بلدة البازورية في قضاء صور (جنوب)، تسببت بأضرار كبيرة في عدد من المنازل والبنى التحتية والطرقات.

وقالت إن قوات إسرائيلية نفذت تفجيرات في منطقتي علما الشعب وطير حرفا، كما سُمع دوي الانفجارات في مدينة صور، مع ظهور سحب دخانية سوداء في المواقع المستهدفة.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي مركز استهدف بلدات مجدل زون وبيوت السياد وأطراف المنصوري جنوب صور، إضافة إلى قصف عنيف استخدمت فيه قذائف فوسفورية على بلدة مجدل زون من مواقع في اللبونة.

كما أفادت الوكالة بأن غارة على بلدة الريحان استهدفت حسينية البلدة، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين منزلًا بين بلدتي قليا وزلايا في البقاع الغربي، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وجاءت الغارات بعد إنذار إسرائيلي للبنانيين بإخلاء منازلهم في 11 بلدة بالجنوب، إضافة إلى بلدة زلايا في البقاع الغربي.

وعقب الإنذار، ذكرت الوكالة أنه جرى تسجيل حركة نزوح من بلدات كوثرية السيّاد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية.

وفي النبطية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مرتين على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وتعرضت بلدتا أرنون ويحمر الشقيف لقصف مدفعي متقطع، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة قبريخا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدان وصفد البطيخ وبرعشيت وقلاويه في النبطية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مدرسة برج قلاويه.

الوكالة أفادت أيضا بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، فجر الأربعاء، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام الحدودية (النبطية)، فيما حلق طيران مسيّر على علو منخفض فوق قرى الزهراني في محافظة الجنوب.

كما حلق طيران إسرائيلي مسيّر فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حسب الوكالة.

وذكرت أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مسعفين من "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة ديركيفا، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات رشكنانيه (جنوب)، دون توضيح نتائجها.

والثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي 60 هجوما على لبنان، ما أسفر عن 5 قتلى، حسب إحصاء للأناضول.

ورد "حزب الله" بـ 17 عملية هجومية على أهداف إسرائيلية في جنوبي لبنان، قال إنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود ومربضا مضادا للدروع.

ومنذ 17 أبريل/ نيسان الماضي تسري هدنة مستمرة حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا بقصف يخلّف قتلى وجرحى، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.