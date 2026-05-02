وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء حتى الساعة 12:52 تغ

لبنان.. 9 قتلى وأكثر من 7 جرحى جراء هجمات إسرائيلية منذ فجر السبت وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء حتى الساعة 12:52 تغ

بيروت / الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي، منذ فجر السبت، أكثر من 49 هجوما متنوعا على جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين، بينهم 3 سيدات ورئيس بلدية.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة أنباء لبنان الرسمية حتى الساعة 12:52 تغ.

والجمعة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار إلى 2618 قتيلا و8094 مصابين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

غارات جوية:

قتل شخص وأصيب آخر جراء غارة استهدفت دراجة نارية عند مفترق دير قانون رأس العين جنوب صور.

قتلت امرأة وأصيب 7 آخرون، بينهم 3 سيدات، جراء غارة على بلدة عين بعال في قضاء صور.

قتل مواطنان وأصيب عدد آخر، من بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي أحمد، جراء غارات على قضاء النبطية.

قتل 3 أشخاص جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة اللويزة.

قتل شخصان جراء غارة استهدفت سيارة على طريق كفردجال - النبطية.

نُفذت 16 غارة في قضاء النبطية استهدفت مدينة النبطية وبلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وحاروف وعدشيت وكفردجال وشوكين (مرتين) وميفدون وعبا (5 مرات) وكفرا، الدوير.

نُفذت 4 غارات في قضاء مرجعيون استهدفت بلدات: مجدل سلم، وقبريخا، ودير سريان، العديسة.

نُفذت 5 غارات في قضاء صور استهدفت بلدات مجدل زون وصديقين والشعيتية والسماعية والمنصوري.

نُفذت 6 غارات في قضاء بنت جبيل استهدفت بلدة كفرا ومنطقة بين كفرا وياطر وبرعشيت (مرتين) وبلدة شقرا وصفد البطيخ.

نيران رشاشات وقصف مدفعي:

أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح في قضاء بنت جبيل.

وفي ذات القضاء، قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات فرون، والغندورية، ووادي السلوقي.

وفي قضاء النبطية، تتعرض أطراف بلدات شوكين، وميفدون، وزوطر الشرقية، وزوطر الغربية، ويحمر الشقيف لقصف مدفعي.

وفي قضاء صور، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري وأطرافها.

أضرار مادية

أدت الغارات على بلدة شوكين إلى تدمير عدد من المباني السكنية، فيما ألحقت إحدى الغارات أضراراً هائلة بحي سكني كامل.

دمرت المقاتلات الإسرائيلية، حسينية قديمة يزيد عمرها على مئة عام في بلدة الدوير بقضاء النبطية، كما دمرت قاعة للتعازي إلى جانبها، بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية.

كما تضررت أضرحة و"روضة الشهداء" بشكل كبير، إضافة إلى عدد من السيارات التي كانت مركونة قربها.

عمليات تفجير

نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة العديسة بقضاء مرجعيون.

وفي 17 أبريل المنصرم، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وعموما، عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن، يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي، مبررة ذلك بما تصفه بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.