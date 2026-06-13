إضافة إلى 149 جريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11632 منذ 2 مارس الماضي..

لبنان.. 45 قتيلا خلال 48 ساعة ترفع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3756 إضافة إلى 149 جريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11632 منذ 2 مارس الماضي..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، إثر تسجيل 45 قتيلا و149 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان السبت، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3756 شهيدا و11632 جريحا".

وبذلك، تكون الوزارة سجلت 45 قتيلا و149 جريحا خلال آخر 48 ساعة، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الخميس، وبلغت "3711 شهيدا و11483 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.