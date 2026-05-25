لبنان.. 34 قتيلا وحصيلة العدوان الإسرائيلي تصل 3185 منذ مارس وإحصاء 62 مصابا خلال 24 ساعة، يرفع حصيلة الجرحى إلى 9 آلاف و633 جريحا

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس / آذار الماضي إلى 3 آلاف و185 قتيلا و9 آلاف و633 جريحا، بعد إحصاء 34 قتيلا و62 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الاثنين، أنها أحصت "34 شهيدا في آخر 24 ساعة"، مبينة أن الحصيلة ارتفعت إلى "3185 شهيدا و9633 جريحا منذ 2 مارس الماضي حتى 25 مايو/ أيار الحالي".

وبلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء الأحد، جراء العدوان الإسرائيلي "3 آلاف و151 قتيلا، و9 آلاف و571 جريحا".

ويزداد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والاثنين، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات كفررمان، كما تعرضت مدينة النبطية لـ"حزام ناري"، بالإضافة على غارة استهدفت المساكن الشعبية بقضاء صور.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين في الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر رمان بقضاء النبطية.

ويتزامن ذلك مع إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي لبلدات الجنوب اللبناني، وفق المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.