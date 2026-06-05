إضافة إلى 137 جريحا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 10 آلاف و870 منذ 2 مارس الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة..

لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558 إضافة إلى 137 جريحا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 10 آلاف و870 منذ 2 مارس الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة..

بيروت/ الأناضول



ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا، بعد تسجيل 32 قتيلا و137 جريحا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان الجمعة، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3558 شهيدا و10870 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة قد أحصت 32 قتيلا و137 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ بلغت آخر حصيلة أعلنتها الخميس "3526 شهيدا و10733 جريحا".

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.