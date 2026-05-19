لبنان.. 3042 قتيلا و9301 جريح حصيلة عدوان إسرائيل منذ 2 مارس

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، مقتل 22 وإصابة 28 خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3042 قتيلا و9301 جريح.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية.

والاثنين، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3020 قتيلا و9273 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية، وذلك قبل إعلان الحصيلة الجديدة.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، عبر تنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.