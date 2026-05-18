بعد مقتل 32 شخصا وإصابة 63 آخرين خلال 24 ساعة، يرفع حصيلة الجرحى إلى 9273، وفق وزارة الصحة..

لبنان.. 3020 قتيلا حصيلة عدوان إسرائيل منذ 2 مارس بعد مقتل 32 شخصا وإصابة 63 آخرين خلال 24 ساعة، يرفع حصيلة الجرحى إلى 9273، وفق وزارة الصحة..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3020 قتيلا و9273 جريحا، بعد إحصاء 32 قتيلا و63 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى السبت، ارتفعت إلى "3020 شهيدا و9273 مصابا".

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية.

والأحد، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2988 قتيلا و9210 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، عبر تنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.