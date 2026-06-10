لبنان.. 30 قتيلاً خلال يوم يرفع حصيلة ضحايا عدوان إسرائيل إلى 3696 إضافة لـ92 جريحا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11413 منذ 2 مارس الماضي..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا، إثر تسجيل 30 قتيلا و92 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الأربعاء، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3696 شهيدا و11413 جريحا".

وبذلك، تكون الوزارة سجلت 30 قتيلا و92 جريحا خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الثلاثاء وبلغت "3666 شهيدا و11321 جريحا".



ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

