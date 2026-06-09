و133 جريحا في المدة نفسها لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11321 منذ 2 مارس الماضي..

لبنان.. 29 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة ضحايا عدوان إسرائيل إلى 3666 و133 جريحا في المدة نفسها لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11321 منذ 2 مارس الماضي..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و666 قتيلا و11 ألفا و321 جريحا، إثر تسجيل 29 قتيلا و133 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3666 شهيدا و11321 جريحا".

وبذلك، تكون الوزارة سجلت 29 قتيلا و133 جريحا خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الاثنين وبلغت "3 آلاف و637 شهيدا و11 ألفا و188 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.