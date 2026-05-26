لبنان.. 28 قتيلا وحصيلة العدوان الإسرائيلي تصل 3213 منذ مارس تسجيل 104 جرحى خلال 24 ساعة، يرفع الحصيلة إلى 9 آلاف و737 مصابا..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس / آذار الماضي إلى 3 آلاف و213 قتيلا و9 آلاف و737 مصابا، بعد تسجيل 28 قتيلا و104 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الثلاثاء، إلى أنها أحصت 28 قتيلا في آخر 24 ساعة"، موضحة أن الحصيلة ارتفعت إلى "3213 شهيدا و9737 جريحا منذ 2 مارس الماضي حتى 26 مايو/ أيار الحالي".

وبلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء الاثنين، جراء العدوان الإسرائيلي "3 آلاف و185 قتيلا، و9 آلاف و633 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، توغلت قوة إسرائيلية، في بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، وسط اشتباكات وهجمات أعلن "حزب الله" تنفيذها ضد القوة المتقدمة.

ووفق إحصاء الأناضول، شنت إسرائيل 82 هجوما على لبنان الثلاثاء، موقعة 4 قتلى و4 مصابين في تصعيد واسع يتزامن مع يوم عرفة وعشية عيد الأضحى.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.