إضافة إلى 116 جريحا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 11188 منذ 2 مارس الماضي

لبنان.. 24 قتيلا يرفعون حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3637 إضافة إلى 116 جريحا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 11188 منذ 2 مارس الماضي

بيروت / الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا، بعد تسجيل 24 قتيلا و116 جريحا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3637 شهيدا و11188 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة أحصت 24 قتيلا و116 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ كانت حصيلتها السابقة 3 آلاف و613 قتيلا و11 ألفا و72 مصابا.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى تقدمت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي سورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.