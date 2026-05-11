لبنان.. 23 قتيلا في 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 2869 منذ 2 مارس

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل 23 شخصا وإصابة 37 آخرين خلال 24 ساعة مضت، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 2869 قتيلا و8730 جريحا.

وكانت الوزارة أعلنت الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى "2846 شهيدا، و8693 مصابا".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان، بتنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.