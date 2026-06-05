رغم التوصل إلى "إعلان نوايا" بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان..

لبنان.. 20 قتيلا في عشرات الهجمات الإسرائيلية الجمعة رغم التوصل إلى "إعلان نوايا" بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان..

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول



قتلت إسرائيل 20 شخصا وأصابت آخرين، الجمعة، بعشرات الهجمات على جنوبي لبنان، رغم التوصل إلى "إعلان نوايا" بشأن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية، حتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

** قضاء صيدا

في قضاء صيدا، استهدفت مسيرة دراجة نارية في ساحة بلدة المروانية ما أدى إلى مقتل شخصين بينهما عضو في بلدية المروانية، وجرح اثنين آخرين.

** قضاء النبطية

في زبدين، قتل 4 أشخاص بينهم مسعف في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأغارت مسيرة مستهدفة دراجة نارية قرب المدرسة الرسمية في بلدة عبا، ما أدى إلى مقتل سوريين اثنين كانا مع والدهما على متن الدراجة وأصيب هو بجروح .

كما قتل شخصين الأول في غارة لمسيرة استهدفته عند دوار حاروف-تول، وآخر في غارة لمسيرة استهدفته في بلدة تول.

وأدت غارتان على بلدة الدوير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة خامس، فيما قتل شخص جراء استهداف دراجة نارية في دير الزهراني، ومقتل آخر بغارة في زفتا.

كما استهدفت 3 غارات بلدتي حبوش وعبا، وأيضا دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابة شخص.

وشمل التصعيد قصفا وغارة جوية استهدفا بلدة كفررمان ما أدى لمقتل شخص، وقصفا مدفعيا على بلدات النبطية الفوقا وشوكين وميفدون، وغارة على محيط مستديرة حاروف - تول.

** قضاء صور

في صور، سقط جريح في استهداف لدراجة نارية بين بلدتي طيردبا ومعركة.

كما قتل شخص وأصيب 25 آخرون على الأقل، جراء غارتين استهدفتا محيط "مستشفى جبل عامل" ومبنى تابعا لـ"بنك عودة".

كما تعرضت بلدة مجدل زون لغارة جوية، فيما استهدفت المدفعية محيط بلدتي برج قلاوية ودير كيفا.

وقتل شخص وأصيب آخر في غارة على برج قلاوية، بينما تعرضت بلدتي كفرا وحوش صور لغارتين.

** قضاء الزهراني

في قضاء الزهراني، استهدفت غارات منطقة البراك عند مفرق العدوسية وبلدات البابلية والسكسكية والصرفند وكوثرية السياد.

كما استهدفت غارة مركزا تجاريا في السكسكية دون تسجيل إصابات.

** قضاء جزين

استهدفت غارات إسرائيلية بلدة عرمتى ومرتفعات جبل صافي، ومنطقة كسارة العروش في مرتفعات جبل الريحان.

** قضاء بنت جبيل

شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على دراجة نارية على طريق بئر السلاسل - كفردونين، ما أدى إلى مقتل سائقها.

كما تعرضت أطراف بلدتي فرون والغندورية لقصف مدفعي.

ويأتي تصاعد العدوان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا حتى الجمعة، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.