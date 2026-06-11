إضافة إلى تسجيل 70 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11483، وفق وزارة الصحة اللبنانية..

لبنان.. 15 قتيلا يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3711 منذ 2 مارس إضافة إلى تسجيل 70 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11483، وفق وزارة الصحة اللبنانية..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا، إثر تسجيل 15 قتيلا و70 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان الخميس، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3711 شهيدا و11483 جريحا".

وبذلك، تكون الوزارة سجلت 15 قتيلا و70 جريحا خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الأربعاء، وبلغت 3 آلاف و696 شهيدا و11 ألفا و413 جريحا.

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.