لبنان.. 14 قتيلا في غارات إسرائيلية وسط إنذارات إخلاء بالجنوب وزارة الصحة اللبنانية أعلنت حصيلة غارات إسرائيلية بالتزامن مع إندار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بلدات في الجنوب بالإخلاء..

إسطنبول/ الأناضول

قتل 14 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت، الأحد، بلدات عدة في محافظة النبطية، جنوبي لبنان، بالتزامن مع إنذار الجيش الإسرائيلي سكان 6 قرى في الجنوب بالإخلاء تمهيدا لقصفها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "11 شهيدا و9 مصابين حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة صير الغربية (في محافظة النبطية) جنوبي البلاد".

وفي وقت سابق لإعلان وزارة الصحة، قالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إن "مسيرة معادية نفذت غارة مستهدفة دراجة نارية في بلدة عبا (في النبطية)، ما أدى إلى استشهاد شاب سوري كان يقودها".

وأضافت "تعرضت مدينة النبطية لغارة على دفعتين شنتها الطائرات الحربية المعادية واستهدفت مبنى ودمرته".

وأوضحت أن "مسيرة معادية نفذت غارة على بلدة جبشيت (في النبطية)، ما أدى إلى استشهاد الشاب ياسر بهجة".

وأشارت إلى "استشهاد المسعف في الهيئة الصحية الإسلامية (التابعة لحزب الله) علي حمود"، بعدما تعرض فريق تابع للدفاع المدني بالهيئة للاستهداف في بلدة عربصاليم في النبطية أثناء تفقده مكان غارة "نفذها الطيران المعادي في البلدة".

ولفتت الوكالة الوطنية إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على بلدات أخرى في النبطية، من دون أن تورد خسائرها.

وبالتزامن مع تلك الاعتداءات، أنذر الجيش الإسرائيلي، اللبنانيين بإخلاء 6 قرى في محافظتي النبطية والجنوب فورا تمهيدا لقصفها، في إطار خروقاته الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: كفرصير, صير الغربية, الزرارية, أنصار (النبطية), مزرعة كوثرية الرز, الخرايب (صيدا في محافظة الجنوب)".

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن هذه القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وأفاد متحدث الجيش بأن الإنذار يأتي قبل مهاجمة ما زعم أنها "بنى تحتية لحزب الله".

وبوتيرة يومية، ينذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات لبنانية، ثم يشن هجمات على منازل ومبان مدنية عادة ما تسفر عن قتلى وجرحى ودمار واسع.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان، والذي جرى تمديده الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و123 قتيلا و9 آلاف و506 جرحى، حتى مساء السبت، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.