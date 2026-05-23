لبنان.. 12 قتيلا ترفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3123

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما يرفع الحصيلة منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و123 قتيلا و9 آلاف و506 جرحى.

والجمعة، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و111 قتيلا و9 آلاف و432 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة، السبت.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.