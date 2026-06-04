وتسجيل 59 جريحا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 10733 منذ 2 مارس الماضي

لبنان.. 10 قتلى خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3526 وتسجيل 59 جريحا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 10733 منذ 2 مارس الماضي

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا، بعد تسجيل 10 قتلى و59 جريحا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3526 شهيدا و10733 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة أحصت 10 قتلى و59 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ بلغت آخر حصيلة أعلنتها الثلاثاء "3 آلاف و516 شهيدا و10 آلاف و674 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.