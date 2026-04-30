لبنان.. 10 قتلى خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 2586 و8020 جريحا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس

إسطنبول/ الأناضول

أعلن لبنان، الخميس، مقتل 10 أشخاص وإصابة 58 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل رغم الهدنة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 2586 قتيلا و8 آلاف و20 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك في تقرير عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، وسط استمرار خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان الذي بدأ في 17 أبريل/ نيسان الجاري.

وأفاد التقرير بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، وحتى 30 أبريل/نيسان الجاري باتت "2586 شهيدا و8020 جريحا".

وكان التحديث السابق لوزارة الصحة الصادر الأربعاء، أفاد بأن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس، باتت "2576 شهيدا و7962 جريحا".

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان، تسبب في نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوبي لبنان.

وردا على خروقات إسرائيل، يشن "حزب الله" هجمات محدودة بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.