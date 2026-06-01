لبنان يكشف تفاصيل مقترح أمريكي لوقف النار ويؤكد موافقة حزب الله

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

كشف لبنان، الاثنين، تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والمفاوضات التي جرت بشأنه، مؤكدا موافقة "حزب الله" عليه.

وقالت السفارة اللبنانية في واشنطن، في بيان: "تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات".

وأشارت إلى أنه في إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، جرى اتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأوضحت أنه "بموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".

وأضافت: "في وقت لاحق، أجرى الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب اتصالاً بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح".

وأوضحت أن معوض نقلت نتائج المناقشات إلى الرئيس عون، الذي قام بدوره بإبلاغ "حزب الله" بها.

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "أجريت اتصالا مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعى أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت قائلا: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها (إلى هناك) قد عادت أدراجها".

وقال ترامب إنه أجرى أيضا اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمهم)، مدعيا أن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع ترامب: "إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من "حزب الله" على تصريح ترامب ولا بيان السفارة اللبنانية، ولم يعلن موقفا من المقترح الأمريكي.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.