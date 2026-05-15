لبنان يطلق من طرابلس مشروع إحياء سكك الحديد نحو الحدود السورية خلال زيارة أجراها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ طرابلس..

طرابلس/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أطلق لبنان الجمعة، مناقصة لمشروع تحديث إعداد وتصميم خط سكك الحديد بين مدينة طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية ـ السورية، في خطوة تهدف إلى ربط مرفأ المدينة بالمشاريع الإقليمية للنقل وتعزيز دوره كمركز لوجستي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى مرفأ طرابلس بحضور رئيس مجلس إدارة واستثمار المرفأ إسكندر بندلي، ومدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ومسؤولين آخرين.

وقال رسامني خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة بدأت فعليا إعادة إحياء مشروع سكة الحديد بين طرابلس والعبودية، موضحا أن المشروع انطلق عبر تعاون بين مصلحة سكك الحديد وإدارة مرفأ طرابلس، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين قبل أشهر.

وأضاف أن الدراسة الخاصة بتحديث دفتر الشروط للمشروع يفترض أن تصبح جاهزة خلال ستة أشهر، معتبرا أن الجدوى الاقتصادية للمشروع “واضحة جدا”، سواء في مجال نقل البضائع أو الركاب.

وأشار إلى أن خط السكك الحديدية سيسهم في تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، ويوفر خيار نقل منافسا ينعكس على تنشيط الحركة التجارية وتطوير قطاع النقل في لبنان.

وأوضح رسامني أن الحكومة تعمل على ربط لبنان بالمشاريع الإقليمية الكبرى للسكك الحديدية، لافتا إلى أن بيروت طلبت الانضمام إلى مبادرات دولية لربط خطوط النقل في المنطقة، تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية.

وقال إن زيارته الأخيرة إلى سوريا تناولت ضرورة "إدراج لبنان ضمن مشاريع الربط السككي الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية".

وشدد على أهمية الموقع الجغرافي لشمال لبنان في ظل المتغيرات الإقليمية.

وأضاف أن الحكومة تعيد أيضا إحياء مشاريع حيوية في شمال البلاد، بينها معرض رشيد كرامي الدولي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومشروع تطوير مطار رينيه معوّض"، واعتبر أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل واسعة في المنطقة.

وفي ملف الاستثمار، قال رسامني إن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للخصخصة وافقا على مشاريع تشمل خصخصة إدارة المطارات.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه إلى توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، ومنها السكك الحديدية.

وأكد أن الأمن والاستقرار يشكلان شرطا أساسيا لنجاح أي مشروع اقتصادي، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا لوقف الحرب وإعادة الاستقرار بما يسمح بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

من جهته، قال بندلي إن مرفأ طرابلس يعد "المستفيد الرئيسي" من مشروع خط السكك الحديدية، لما له من أثر مباشر على زيادة حجم البضائع والحاويات وتعزيز القدرة التنافسية للمرفأ.

وأوضح أن دراسات الجدوى تشكل الركيزة الأساسية لجذب المستثمرين إلى المشروع، مشيرا إلى أن دور المرفأ يتركز على استقطاب الأعمال وزيادة حركة البضائع، فيما تتولى مصلحة السكك الحديدية إدارة وتشغيل الخط.

بدوره، اعتبر دبوسي أن مشروع السكك الحديدية، إلى جانب تطوير المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة، يعكس توجها حكوميا نحو تعزيز الاقتصاد والربط التجاري بين لبنان ومحيطه العربي.

ويُعدّ خط سكة الحديد بين طرابلس والعبدة في محافظة عكار من أبرز خطوط النقل التاريخية في شمالي لبنان، إذ شكّل لعقود جزءًا من الشبكة الحديدية التي ربطت لبنان بسوريا وتركيا ضمن خط الساحل الشرقي للبحر المتوسط.