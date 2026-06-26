في أول اجتماع تنسيقي بين البلدين عقب سماح السعودية باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة

لبنان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الزراعي الثنائي في أول اجتماع تنسيقي بين البلدين عقب سماح السعودية باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة

إسطنبول/ الأناضول

بحث لبنان والسعودية، الخميس، سبل تعزيز التعاون الزراعي الثنائي، وذلك خلال أول اجتماع تنسيقي بين البلدين في قطاع الزراعة عقب سماح السعودية باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع بتقنية الاتصال المرئي بين وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، لمتابعة نتائج اتصال هاتفي سابق بين وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، ونظيره السعودي عبد الرحمن الفضلي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

يأتي الاجتماع عقب أسبوعين من سماح السعودية باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية، وحرصهما على تطوير التعاون الزراعي وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح المزارعين والمنتجين ويدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وبحث المجتمعون آليات تعزيز التنسيق الفني في المرحلة المقبلة، حيث جرى التوافق على تطوير قنوات التواصل المباشر بين الإدارات المختصة في البلدين، وتفعيل التعاون في الملفات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية متخصصة بين فرق العمل في مجالات الاستيراد والتصدير والحجر الزراعي والصحي البيطري، تمهيدا لإعداد خطة تنفيذية مشتركة.

وترأس الاجتماع من الجانب اللبناني المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، فيما ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة سليمان الخطيب، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين في مجالات الزراعة والحجر الصحي والرقابة والتصدير والاستيراد.

وفي السياق ذاته، جرى التوافق على إعداد قوائم بالمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية القابلة للتبادل بين البلدين، وتحديث المعايير والاشتراطات الصحية والرقابية، إضافة إلى تبادل الروزنامة الزراعية (التقويم الزراعي) المعتمدة بين الجانبين.

واتفق الطرفان على مشاركة لبنان في المعرض الزراعي السعودي الذي تستضيفه العاصمة الرياض من 19-22 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

كما جرى الاتفاق على تحديث مذكرة التفاهم الزراعية الموقعة بين البلدين، وتشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ، على أن يُعقد الاجتماع التنسيقي المقبل في 7 يوليو/تموز 2026 لمراجعة ما تم التوصل إليه من تقدم في الملفات المشتركة.

وفي 10 يونيو/ حزيران 2026 ، أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة "وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها بيروت في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وفرضت السعودية عام 2021 حظرا شاملا على الواردات اللبنانية على خلفية تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة، قبل أن تشهد العلاقات بين الجانبين مؤشرات تحسن خلال الفترة الأخيرة.

وتعد السعودية ودول الخليج من أبرز الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وسط توقعات بأن يسهم استئناف التصدير في دعم قطاعات اقتصادية عدة، خاصة الزراعة والصناعات الغذائية.