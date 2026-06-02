لبنان.. مقتل 8 أشخاص بغارات إسرائيلية رغم حديث ترامب عن وقف النار

بيروت/وسيم سيف الدين / الأناضول

قتل 8 أشخاص، الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوبي لبنان، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي لمناطق متفرقة، غداة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار.

وقالت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية إن غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على مشتل زراعي في بلدة جبشيت بقضاء النبطية أسفرت عن مقتل عاملين سوريين.

وأضافت أن مسيّرات إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تول وسيارة في بلدة أنصار، ما أدى إلى مقتل شخصين.

كما قتل شخص إثر استهداف سيارته بمسيّرة إسرائيلية على طريق حاروف - تول بعد ملاحقتها من دوار حاروف حتى مفرق القلعة، وفق المصدر ذاته.

وقتل طبيب الأسنان جيمس كرم مع اثنين من ابنائه إثر استهداف سيارتهم بمسيّرة إسرائيلية على طريق النبطية - الخردلي، أثناء عودتهم من مدينة صيدا، وفق الوكالة.

وفي سياق متصل، أغارت طائرات إسرائيلية على مركز للدفاع المدني اللبناني في بلدة كفرصير، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان غارات وقصفا مدفعيا إسرائيليا، شمل مدينة النبطية وبلدات كفرصير والحنية والغندورية وشحور والمنصوري، إضافة إلى مناطق أخرى في قضائي صور وبنت جبيل.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين، أدت إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية، فيما أسفرت غارة على منزل في منطقة الحوش بمدينة صور عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت، وأن القوات التي كانت متجهة إليها عادت أدراجها.

كما قال إنه أجرى اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمهم)، وإن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع ترامب: "إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا.

