لبنان.. مقتل 55 شخصا بهجمات إسرائيلية وحصيلة العدوان 3324 تسجيل 187 جريحا في 24 ساعة، وفق بيان لوزارة الصحة..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و3324 قتيلا و 10 آلاف و27 جريحا، بعد تسجيل 55 قتيلا و187 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار بلغت 3324 شهيدا و10027 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة قد أحصت 55 قتيلا و187 مصابا في آخر 24 ساعةـ حيث بلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي "3 آلاف و269 قتيلا، و9 آلاف و840 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.