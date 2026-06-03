لبنان.. مقتل 48 شخصا بغارات إسرائيل في 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 3516 وتسجيل 97 جريحا ما يرفع الحصيلة إلى 10674

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا بعد تسجيل 48 قتيلا و97 جريحا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3516 شهيدا و10674 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة، أحصت 48 قتيلا و97 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ بلغت آخر حصيلة أعلنتها الثلاثاء، "3 آلاف و468 شهيدا و10 آلاف و577 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين العامين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.