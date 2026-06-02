لبنان.. مقتل 35 شخصا بغارات إسرائيل يرفع الحصيلة إلى 3468

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف و577 جريحا بعد تسجيل 35 قتيلا و182 جريحا خلال 24 ساعة.

وبذلك تكون الوزارة، أحصت 35 قتيلا و182 جريحا في آخر 24 ساعة، إذ بلغت آخر حصيلة أعلنتها الاثنين، "3 آلاف و433 شهيدا و10 آلاف و395 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين العامين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

