لبنان.. مقتل 32 شخصا يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2618 و8094 جريحا، منذ 2 مارس، حسب وزارة الصحة

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، مقتل 32 شخصا وإصابة 74 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2618 قتيلا و8094 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "32 شخصا استشهدوا وأصيب 74 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، مضيفة أن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 مارس ارتفع إلى 2618، والجرحى إلى 8094".

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة.