لبنان.. مقتل 31 شخصا بهجمات إسرائيلية وحصيلة العدوان تصل 3355

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، الجمعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بعد تسجيل 31 قتيلا و68 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار بلغت 3355 شهيدا و10095 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة أحصت 31 قتيلا و68 مصابا في آخر 24 ساعة، حيث بلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء الخميس، "3 آلاف و324 قتيلا، و10 آلاف و27 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.